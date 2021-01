FC Porto assinala estreia a marcar no Dragão: Martínez, Uribe e os três centímetros na conversa

Toni Martínez estreou-se a marcar no Estádio do Dragão no triunfo do FC Porto sobre o Moreirense, por 3-0.

O FC Porto fez questão de assinalar esta terça-feira o primeiro golo de Toni Martínez no Estádio do Dragão, que surgiu no triunfo por 3-0 sobre o Moreirense, no domingo, destacando o festejo do espanhol.

Nos comentários, de registar duas trocas de mensagens: Uribe salientou o festejo "atribulado", enquanto o avançado fez referência ao golo anulado pelo VAR por três centímetros, que o clube também não deixou passar em branco.

"Não te podes atirar assim", escreveu o médio colombiano, que motivou resposta do estreante a marcar no Dragão.

"O primeiro era melhor. Juntos", comentou Martínez, lembrando então o golo anulado. "3 cm", respondeu o FC Porto.