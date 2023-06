FC Porto assinala adeus de Uribe: "Levo a garra portista no coração"

Matheus Uribe vai jogar no Al-Sadd, do Catar, nas próximas três temporadas, deixando o FC Porto em final de contrato após quatro épocas nos dragões

Após Matheus Uribe ter recorrido às redes sociais para se despedir do FC Porto, os dragões publicaram uma fotografia do médio colombiano com uma camisola comemorativa do seu percurso no clube, em que totalizou 176 aparições, com uma frase em destaque: "Levo a garra portista no coração".

O médio, de 32 anos, vai jogar no Al-Sadd, do Catar, nas próximas três temporadas, deixando o FC Porto em final de contrato após quatro épocas.