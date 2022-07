FC Porto assina protocolo com Universidade da Maia: "Momento importante"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto

Pinto da Costa destaca que esta será "uma parceria de sucesso e para muitos anos".

A Universidade da Maia e o Instituto Politécnico da Maia assinaram, na manhã desta terça-feira, um protocolo de cooperação com o FC Porto, que tem como objetivo uma formação mais aprofundada dos alunos, que entre os meses de setembro e julho poderão utilizar vários espaços do clube, particularmente o campo de futebol para jogos das equipas de competição e treinos.

"É um momento importante este ato. Será uma parceria de sucesso e para muitos anos. Temos sempre a preocupação de nos unirmos aos melhores e a Universidade da Maia dá-nos garantis para a formação dos nossos jovens, não só em termos desportivos, como em termos de preparação para a vida. Estamos muitos felizes por esta participação e em nome de todas a crianças e jovens que vão beneficiar desta parceria, muito obrigado a todos", afirmou Pinto da Costa, presidente dos dragões.

De registar que terão também lugar iniciativas de cariz científico, técnico e cultural em alinhamento com FC Porto Football Sciences Institute.

O protocolo assinado entre as partes prevê o envolvimento de estudantes das licenciaturas de Educação Física e Desporto, Gestão do Desporto, Gestão de Marketing, Gestão de Empresas, Gestão de Recursos Humanos, Ciências da Comunicação e Multimédia, Psicologia e Relações Públicas e Gestão da Comunicação, assim como estudantes dos mestrados em Especialização em Treino Desportivo - Especialização em Exercício Físico e Saúde, Psicologia Escolar e de Educação e Gestão do Desporto.