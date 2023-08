"FC Porto? As coisas estiveram a ser faladas, mas não aconteceu"

Namoro de Tonny Vilhena com os dragões foi travado à última

Contratado a troco de três milhões de euros, Tonny Vilhena será um dos comandantes das pretensões do Panathinaikos frente ao Braga, na Pedreira, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. A classe do médio já foi evidente frente ao Marselha, sendo relevante lembrar que suscitou em 2016 um namoro caloroso do FC Porto. Vilhena era um alvo muito apreciado e trabalhado por Antero Henrique, numa operação que visava chegar a custo zero ao Dragão. O jogador chegou a visitar o estádio, até se impressionou com as condições, mas a morte da mãe seria, nesse ano, um travão à sua saída do país, acabando por renovar com o Feyenoord.

"É verdade que as coisas estiveram a ser faladas, mas não aconteceu. Assim é o futebol. Os meus sonhos jogam-se nos clubes que represento, por muito que fosse agradável jogar em Portugal. Tenho 28 anos e estou longe do fim, pois sei que posso melhorar todos os dias", regista o jogador, que chegou a ser apontado como um dos grandes médios da Europa, fazendo a sua melhor época em 2017/18, com um total de 13 golos pelo Feyenoord. Até José Mourinho o perseguiu para assinar pelo Manchester United.

Para lá de ter estado com um pé no Dragão, Tonny Vilhena conhece bem Portugal. "É verdade que tenho muita família em Portugal, o meu pai já viveu em Lisboa. Vou todos os anos ao país, porque adoro as suas praias e restaurantes. É sempre muito bom estar em Portugal, adoro essas visitas, o tempo é ótimo e há sempre muito para fazer", conta o criativo dos gregos, desafiado a lembrar o protagonismo que teve nos jogos europeus contra o FC Porto, em representação do Krasnodar.

"Esses jogos correram muito bem, especialmente o segundo, quando fomos ao Porto virar a eliminatória. Foi uma grande vitória e uma grande experiência", conta, antes de virar, de novo, as agulhas para o duelo com os arsenalistas. "Agora será bom estar de volta. Será mais uma final contra um grande adversário e temos de dar o nosso melhor", alerta.