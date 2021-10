Com Paços de Ferreira e Tondela, os azuis e brancos inverteram as desvantagens, mas tal não sucedeu com Liverpool e Santa Clara. Ainda assim, já são quase tantas reviravoltas como em 2020/21

Frente ao Santa Clara, o FC Porto sofreu a primeira derrota em competições nacionais e repetiu uma situação que qualquer equipa quer evitar: sofrer primeiro.

Em 14 jogos, os adversários dos dragões abriram o marcador em cinco ocasiões e três delas foram consecutivas.