FC Porto arranca "operação" Gil Vicente com quatro baixas no treino

Francisco Meixedo, Zaidu, Eustáquio e Pepe continuam em tratamento às respetivas lesões

Gozado um dia de folga, após a goleada ao Vizela, o plantel do FC Porto voltou esta manhã ao Olival para dar início à preparação do encontro com o Gil Vicente (quarta-feira, 20h15), dos quartos-de-final da Taça da Liga.

No boletim clínico dos portistas mantêm-se Francisco Meixedo, Zaidu, Eustáquio e Pepe, todos em tratamento às respetivas lesões.

Sérgio Conceição orienta nova sessão esta segunda-feira, de manhã, no Olival.