FC Porto arranca operação clássico com três baixas no plantel

Jogo da Taça de Portugal com o Benfica na próxima quinta-feira.

O FC Porto começou esta segunda-feira a preparar o clássico dos oitavos de final da Taça de Portugal, com o Benfica. Depois do triunfo por 4-0 em Vizela, o plantel regressou ao Olival e com três baixas.

Segundo a informação do clube no site oficial, Pepe (tratamento), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e Marko Grujic (treino condicionado) integram o boletim clínico do FC Porto.

A partida com as águias está agendada para as 20h45 de quinta-feira e será o primeiro "round" num final de ano frenético: uma semana depois há reencontro no Dragão, para a ronda 16 da Liga Bwin.