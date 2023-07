FC Porto apresenta-se em casa com empate na última jogada

FC Porto empatou com Rayo Vallecano no jogo de apresentação aos adeptos e sócios no Estádio do Dragão

Um golo tardio de Danny Namaso em tempo de compensação permitiu ao FC Porto empatar 1-1 frente ao Rayo Vallecano, da Liga espanhola, na partida de apresentação para a época 2023/24.

No Estádio do Dragão, no Porto, o avançado inglês desfez a resistência do conjunto dos arredores de Madrid, aos 90+9 minutos, respondendo ao golo de Álvaro García, aos 82, mas sem evitar o terceiro desafio seguido sem ganhar no defeso por parte dos anfitriões, que também viram o iraniano Mehdi Taremi desperdiçar uma grande penalidade, aos 58.

Leia também FC Porto "Oito milhões por Nico González? Acabaram de oferecê-lo..." Vinculado desde 2013 ao Barcelona, no qual ingressara proveniente do Atlético Coruña Montañeros, o médio, de 21 anos, esteve a época passada emprestado ao Valência

O FC Porto vai começar oficialmente a nova temporada em 9 de agosto, ao defrontar o campeão nacional Benfica para a Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, cinco dias antes de visitar o terreno do recém-promovido Moreirense, na primeira jornada da I Liga.

Único reforço integrado na pré-época, Fran Navarro iniciou o duelo sentado no banco de suplentes, tal como sucedeu no Rayo Vallecano com Radamel Falcao, homenageado no relvado antes do apito inicial, face à sua passagem pelos "azuis e brancos" (2009-2011).

Jogo no Estádio do Dragão, no Porto.

FC Porto - Rayo Vallecano, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Álvaro García, 82 minutos.

1-1, Danny Namaso, 90+8.

FC Porto: Cláudio Ramos, Pepê, Pepe, Iván Marcano, Zaidu, Otávio, Marko Grujić, Stephen Eustáquio, Galeno, Toni Martínez e ​​​​​​​Mehdi Taremi. Jogaram ainda, Rodrigo Pinheiro, Fran Navarro, Danny Namaso, Fábio Cardoso, Romário Baró, Gonçalo Borges, André Franco, Francisco Meixedo, David Carmo, Wendell e Bernardo Folha.

Treinador: Sérgio Conceição.

Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski, Iván Balliu, Aridane Hernández, Florian Lejeune, Pacha Espino, Pathé Ciss, Unai López, Óscar Trejo, Isi Palazón, Bebé e Randy Nteka. Jogaram ainda, Abdul Mumin, Óscar Valentín, Álvaro García, Salvi Sánchez, Radamel Falcao, Pep Chavarría, Jony Montiel, Diego Méndez, Andrés Martín e José Ángel Pozo.

Treinador: Francisco Rodríguez.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pacha Espino (28), Pathé Ciss (31), Randy Nteka (71), Óscar Valentín (79), Stole Dimitrievski (86) e Iván Marcano (86).