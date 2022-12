FC Porto apresenta renovação a Manafá

Ligação do jogador de 28 anos aos dragões termina a 30 de junho de 2023, pelo que em poucos dias pode comprometer-se livremente com outro clube para 2023/24. Proposta portista em estudo.

O desejo de manter Wilson Manafá para além desta temporada levou o FC Porto a abrir um processo negocial com o objetivo de lhe renovar o contrato.

As duas partes já se encontraram para conversar sobre o assunto e, segundo informações recolhidas por O JOGO, da reunião saiu uma proposta de quatro épocas para o lateral de 28 anos, que está ligado aos dragões apenas até 30 de junho de 2023. Manafá ficou de estudar a oferta antes de tomar uma decisão, uma vez que está a pouco mais de duas semanas de poder comprometer-se livremente com outro clube e isso torna-o um jogador apetecível no mercado.