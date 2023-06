FC Porto apresenta queixa de Rui Santos

Adeptos do FC Porto

Decisão está tomada. Em causa, uma série de afirmações de Rui Santos num programa que protagoniza na CNN Portugal.

O FC Porto tomou a decisão e, sabe O JOGO, prepara-se para apresentar queixa em tribunal de Rui Santos, acusando o comentador televisivo de difamação. Em causa, uma série de afirmações de Rui Santos num programa que protagoniza na CNN Portugal.

Recorde-se que ainda recentemente, o clube azul e branco não concordou com a multa de 2500 euros com que foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência de uma queixa efetuada por Rui Santos, decidindo recorrer da decisão para o Pleno do CD.