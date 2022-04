FC Porto apresenta providência cautelar, mas Pepe falha Sporting e Braga

Pepe e Coates com o árbitro João Pinheiro

FC Porto apresentou providência cautelar junto do Tribunal Central Administrativo do Sul

O FC Porto apresentou esta quarta-feira a providência cautelar junto do Tribunal Central Administrativo do Sul, mas como O JOGO adiantou ontem Pepe não poderá alinhar frente ao Sporting e ao Braga, visto que a decisão nunca será tomada em tempo útil para que o internacional português pudesse ser opção para Sérgio Conceição. Além de que esta ação portista não tem efeitos suspensivos sobre o castigo anunciado pelo Conselho Disciplina na terça-feira.

Recorde-se que o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF revelou que o defesa do FC Porto foi suspenso 23 dias e multados em 2870 euros na sequência dos incidentes ocorridos no clássico entre dragões e leões, a contar para a Liga Bwin.

Na prática, Pepe não alinhará diante do Sporting, esta quinta-feira em partida das meias-finais da Taça de Portugal, e em Braga - jogo a contar para a 31ª jornada da Liga Bwin -, dada a tal ausência de resposta do tribunal em tempo útil.

Pepe foi punido com 23 dias de suspensão, mas o comunicado do Conselho de Disciplina refere que nos casos em que houve suspensão preventiva deve ser descontado o tempo já cumprido anteriormente. Ora, o defesa do FC Porto já cumpriu 12 desses dias, faltando 11. Na prática, poderá ser opção para o FC Porto-Vizela da 32ª jornada da Liga Bwin.