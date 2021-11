FC Porto apresenta jovem sueco de apenas 16 anos: "É incrível estar aqui"

Jeremy Agbonifo é avançado e assinou um contrato profissional.

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a assinatura de um contrato profissional com Jeremy Agbonifo, avançado sueco de apenas 16 anos que irá representar a formação de sub-17. Segundo informaram os dragões, a jovem promessa "já tinha estado no clube durante duas semanas". Na Suécia representou o Hacken.

"É incrível estar aqui. É um sonho de criança jogar num clube como o FC Porto e este é sem dúvida um grande momento para mim e para a minha família. O FC Porto é um grande clube, conhecido em todo o mundo. É um daqueles clubes que ouvimos falar desde cedo e sobre o qual aprendemos muito. O FC Porto tem uma grande história e eu quero fazer a minha própria história aqui", afirmou Agbonifo. "Considero-me um jogador rápido, forte, com um bom pé esquerdo e que sabe fazer golos. Agora quero integrar-me na equipa o mais rápido possível, fazer o meu trabalho, fazer golos e assistir os meus companheiros. O Estádio do Dragão é lindíssimo e adoro o azul, é a minha cor preferida. Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar por jogar com esta camisola", completou.

Semedo, antigo jogador do FC Porto apadrinha a aventura do jovem no clube. ""Primeiro quero dar as boas-vindas ao Jeremy pois chegou a um clube de topo, com princípios e valores bem vincados e definidos, como são a ambição, a competência, o rigor e a paixão. Há uma estrutura por trás dele para o ajudar a potenciar, a desenvolver e a subir patamares. Ele próprio terá um papel muito importante em assimilar o mais rápido possível os valores que referi atrás de modo a integrar-se naquilo que o clube realmente quer. Também é importante perceber o modelo de jogo para estar apto a corresponder o mais rápido possível como achamos que vai corresponder. É um miúdo inteligente e já tinha estado connosco 15 dias, por isso acho que não terá problemas em integrar-se rapidamente no grupo, no clube e na cidade", vincou o treinador-adjunto dos sub-17.