FC Porto apresenta Jesús Díaz como reforço para os bês

Extremo de 18 anos, irmão de Luis Díaz, reforça a equipa B dos dragões.

O FC Porto oficializou esta sexta-feira a contratação de Jesús Díaz, extremo de 18 anos que vai reforçar a equipa B dos dragões, a título de empréstimo com opção de compra.

O jovem atacante, irmão mais novo de Luis Díaz (agora no Liverpool), atuava no Barranquilla FC, ao qual se mantém ligado e onde se estreou com apenas 16 anos. Desde então, marcou dois golos em 18 jogos, tendo realizado 11 encontros já em 2022 com a camisola do emblema colombiano.

É mais uma opção à disposição de António Folha, que também já tem às ordens Abraham Marcus e Wendel Silva, outros reforços para o ataque.

Refira-se, ainda, que a opção de compra de Jesús Díaz ronda o milhão de euros, como O JOGO deu conta em tempo oportuno.