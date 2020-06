FC Porto aponta "números mais eloquentes" e frisa "oito combates para ganhar"

Dragões empataram (0-0) na Vila das Aves e podem ser igualados pelo Benfica na liderança.

O FC Porto empatou a zero no reduto do Aves, na terça-feira e, se o Benfica vencer o Rio Ave esta quarta-feira, apanha os dragões no topo da classificação.

Algo que não atemoriza o emblema azul e branco, que, na newsletter "Dragões Diário", aponta aos números e à estatística do duelo com o lanterna vermelha da I Liga: "Às vezes, os números são mais eloquentes do que quaisquer palavras. Segundo as estatísticas oficiais, o jogo de ontem resume-se assim: o FC Porto rematou 20 vezes, desperdiçou um penálti, teve 70% de posse de bola, dispôs de 12 cantos e não marcou um único golo. Consequência: o jogo das Aves terminou como começou", pode ler-se no boletim informativo, onde o clube da Invicta frisa que "há oito combates para ganhar" até ao fim do campeonato.

"E há outra coisa que também é revelada pela matemática: independentemente do que acontecer hoje em Vila do Conde, o FC Porto partirá para a próxima jornada na posição mais invejada do campeonato. Como é lógico, ninguém ficou satisfeito com o resultado de ontem. Mas também ninguém desarma. Há oito combates para ganhar", rematam os dragões.