FC Porto aponta a central e avançado do Belenenses

Nilton Varela e Luís Mota rumariam à equipa B dos dragões, que prescindiriam da quota parte do passe de Afonso Sousa.

O FC Porto, apurou O JOGO, está interessado na aquisição dos passes de dois jogadores do Belenenses, abdicando da verba que a mais do que provável transferência de Afonso Sousa lhe possa render.

A metade do passe do médio que estará a caminho do Lech Poznan, da Polónia - pelos valores conhecidos, poderá ser de 500 mil euros - servirá de moeda de troca para a contratação de Nilton Varela (central, 21 anos) e Luís Mota (avançado, 18 anos), para a equipa B dos dragões.

O acordo entre o campeão polaco e a SAD belenense está praticamente finalizado, num negócio que ronda o milhão de euros. Contudo, a formação lisboeta só vai receber metade desse valor, dado que partilha o passe do médio-ofensivo, de 22 anos, com o FC Porto.