FC Porto aponta a três lances na grande área do Vitória: "Aguardamos que os especialistas se pronunciem"

FC Porto visa três lances no jogo frente ao V. Guimarães

Dragões visam três lances no jogo frente ao V. Guimarães, no Estádio do Dragão.

O FC Porto bateu o Vitória de Guimarães por 1-0, na noite de quinta-feira, e encurtou a distância para o rival e líder Sporting para quatro pontos, numa altura em que restam seis jornadas por disputar na Liga NOS.

Esse foi um dos pontos em foco na edição desta sexta-feira da newsletter "Dragões Diário", a que os azuis e brancos recorrem para virar baterias para o jogo com o Moreirense, agendado para segunda-feira (21h15), e... fazem mira a três lances na grande área do Vitória, ainda na partida da 28.ª ronda.

"A próxima final na luta pelo título acontece já na segunda-feira frente a mais uma equipa do concelho de Guimarães, o Moreirense. Até lá, aguardamos que os especialistas se pronunciem sobre lances como estes", assinala o FC Porto, aludindo aos três lances compilados num vídeo partilhado por Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do clube.

Os lances em questão envolvem uma disputa entre Marega e Mumin, um toque de André Amaro com o braço e o remate de Francisco Conceição travado pelo cotovelo de Mumin.