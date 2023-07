FC Porto ao trabalho: treino duplo contou com muitas novidades

Regresso do FC Porto após a folga aconteceu com muitas novidades

Sérgio Conceição contou com oito "reforços" nas sessões desta segunda-feira.

Após a folga concedida no domingo, o plantel principal do FC Porto retomou esta segunda-feira os trabalhos de pré-temporada no Olival e, num dia que contou com duas sessões de treino, Sérgio Conceição contou com várias caras novas.

Com as chamadas de Francisco Meixedo, Dinis Rodrigues, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Vasco Sousa, Rui Monteiro, Abraham Marcus e Wendel Silva, o treinador dos dragões teve 27 jogadores à disposição: Cláudio Ramos, Samuel Portugal, Francisco Meixedo, João Mário, Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, João Marcelo, Marcano, David Carmo, Wendell, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Bernardo Folha, Vasco Sousa, Romário Baró, André Franco, Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Rui Monteiro, Gabriel Veron, Abraham Marcus, Danny Namaso, Evanilson, Toni Martínez, Fran Navarro e Wendel Silva.

Do lote mencionado acima, três nomes continuam no boletim clínico, em regime de treino condicionado: João Mário, Gabriel Veron e Evanilson.

Esta terça-feira há nova sessão bidiária, com o pontapé de saída marcado para as 10h00.