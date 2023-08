FC Porto anuncia renovação do capitão da equipa B

Zé Pedro, defesa-central, prolongou contrato até 2026.

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato de Zé Pedro, central da equipa B que, esta época, sucedeu a Silvestre Varela como capitão.

O novo vínculo do jogador, de 26 anos, é válido até 2026 e surge à partida para a quarta temporada do ex-Estrela da Amadora no clube azul e branco.

Em 2022/23, o defesa central de 1,87 metros participou em 37 encontros e assinou dois golos às ordens de António Folha. Na época anterior, chegou mesmo a jogar pela equipa principal, frente ao Rio Ave, em embate da Taça da Liga realizado no Estádio do Dragão.

Confira as declarações de Zé Pedro aos meios do FC Porto:

Portista desde o berço: "Estou muito feliz, continuar a representar as nossas cores é algo que queria e é muito gratificante. Estou extremamente feliz por dar continuidade a esta ligação."

Estreia no Dragão: "O melhor momento foi, sem dúvida, a minha estreia no Estádio do Dragão numa data marcante para o resto da minha vida. Foi um sonho que alcancei. Já marquei alguns golos no FC Porto, mas o primeiro foi sem dúvida o mais marcante."



Braçadeira de capitão: "É muito gratificante e o reconhecimento do trabalho que tenho desenvolvido. É uma responsabilidade grande e boa, permite-me dar o exemplo e passar a mensagem aos meus colegas que vão chegando e precisando de alguma ajuda e suporte. Sou portista de coração e é importante passar os valores do clube. O mais importante de tudo é ganhar, tenho conseguido fazê-lo e quero continuar assim."



Papel da equipa B: "Ganhar sempre, porque este clube exige isso mesmo e a história obriga-nos a trabalhar para isso. Além das vitórias, na equipa B temos de procurar formar jovens para a equipa A e que as coisas se desenrolem ao longo de um processo de crescimento. Também tenho o objetivo de a atingir e as coisas passam por aí, formar e ganhar."