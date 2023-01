FC Porto anuncia que Pepe foi submetido a intervenção cirúrgica

Operação pretendeu melhorar a consolidação óssea da fratura no antebraço esquerdo.

O FC Porto comunicou esta terça-feira que Pepe foi submetido a uma intervenção cirúrgica no antebraço esquerdo, com o intuito de melhorar a consolidação óssea da fratura do cúbito que o central sofreu no Mundial'2022.

A operação, segundo o clube azul e branco, teve lugar no Hospital de Santa Maria, no Porto, e foi liderada pelo Dr. Miguel Trigueiros.

Pepe, recorde-se, entrou na segunda-feira na fase final de recuperação do problema físico e já treinou integrado com os restantes companheiros, ainda que ligeiramente condicionado.

O capitão portista fraturou o cúbito na derrota de Portugal com Marrocos, nos quartos de final do Mundial e, desde então, não voltou a jogar. Nas redes sociais, os dragões desejaram as melhoras ao experiente jogador, de 39 anos.