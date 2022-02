O jogo em Alvalade está marcado para as 20h45 de 2 de março

O FC Porto vai colocar à venda ainda esta terça-feria, em exclusivo para os seus sócios, os bilhetes que recebeu para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com o Sporting.

O jogo em Alvalade está marcado para as 20h45 de 2 de março e as entradas custam sete [zona dos adeptos visitantes] e 22 euros [bancada central] e estarão disponíveis na Loja de Associado do Estádio do Dragão.