Anúncio já se esperava face à grande afluência que se vinha a registar.

O FC Porto anunciou na noite desta terça-feira lotação esgotada do Estádio do Dragão para o dérbi com o Boavista, marcado para domingo às 18h00.

O anúncio já se esperava a qualquer momento, face à intensa corrida aos bilhetes que vinha a verificar-se nos últimos dias.

Na noite de segunda-feira, estavam vendidos 45 mil bilhetes.