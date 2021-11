FC Porto anuncia lançamento de novos Bilhetes de Época

Estádio do Dragão

Novos Bilhetes de Época já estão à venda, anunciou esta segunda-feira o emblema azul e branco.

O FC Porto anunciou esta segunda-feira o lançamento de "novos Bilhetes de Época", com "valor ajustado", diz o emblema azul e branco no seu site oficial.

De acordo com os "dragões", os novos Bilhetes de Época asseguram "também, entre outros, entrada em todos os jogos da Liga até ao final da época". "As receções a Braga e Benfica, para o campeonato, o duelo decisivo com o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, e o último jogo da fase de grupos da Taça da Liga" são alguns dos jogos de dezembro incluídos.

O FC Porto sublinha, por fim, que "o Bilhete de Época será vendido, exclusivamente, esta temporada e não tem precedência com o antigo Lugar Anual que voltará em 2022/23, caso se mantenha a capacidade de 100 por cento da lotação do Estádio do Dragão. Nessa altura, os sócios voltarão a ter preferência pelo lugar que detinham na temporada 2019/20, última em que foi colocado à venda".

Valores:

Superior: 100 euros

Mobilidade reduzida: 100 euros

Arquibancada: 120 euros

Lateral: 132 euros

Family Box: 200 euros

Central: 235 euros

Tribuna: 420 euros

Box: 700 euros