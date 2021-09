FC Porto anuncia avançado senegalês para equipa de juniores

Avançado atuava no Sahel Atlantic FC

O FC Porto anunciou este sábado a contratação de Doro Dabo, reforço para o plantel de juniores A.

Natural do Senegal e com 18 anos, joga como avançado e chega a Portugal oriundo do Sahel Atlantic FC. "Estou muito feliz. É um prazer vestir a camisola do FC Porto, um clube enorme com uma grande equipa. Sou um jogador que marca golos e já marquei muitos. Sou bom tecnicamente. Claro que ainda tenho por onde evoluir, mas também sou um jogador rápido. Os meus objetivos são conseguir chegar à equipa principal do FC Porto. Esse é mesmo o meu grande sonho e um dia espero conseguir fazer isso aqui", disse à comunição do FC Porto.