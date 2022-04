FC Porto anuncia aumento do empréstimo obrigacionista

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

Segundo comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões decidiram ativar a possibilidade já prevista de aumentar a oferta de obrigações.

O FC Porto anunciou um aumento do empréstimo obrigacionista para 50 milhões de euros, mais 10 milhões do que o inicialmente previsto, que terá a duração de três anos, até 2025, e uma taxa de juro de 5,25%.

"Informa-se que a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (a "FC Porto SAD" ou o "Emitente") decidiu, através de deliberação do seu Conselho de Administração no dia 4 de abril de 2022, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "FC Porto SAD 2022-2025" (...) para até 10.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €50.000.000", refere o documento.

O período de subscrição decorre até às 15:00 do dia 08 de abril, com um investimento mínimo obrigatório de 2.500 euros, valor correspondente a 500 obrigações.

"As obrigações FC Porto SAD 2022-2025 serão emitidas em euros com o valor unitário de cinco euros. No âmbito das ofertas serão emitidas até 10.000.000 de obrigações FC Porto SAD 2022-2025, no montante global de até €50.000.000, as quais têm uma maturidade de 3 anos", acrescenta.