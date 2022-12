FC Porto anda com pressa para resolver e jogo com o Arouca foi um exemplo

Otávio marcou aos 23 segundos do jogo com o Arouca

O FC Porto tem colecionado tantas entradas fortes que já vai em dez golos marcados ainda dentro dos 10 minutos. Por duas vezes conseguiu marcar antes dos primeiros 60 segundos.

Se a jogada decisiva de uma partida tanto pode surgir no primeiro como no último minuto de jogo, o FC Porto parece estar bem ciente disso, com um registo cada vez mais longo de entradas a todos o gás.

O golo madrugador ao Arouca, na quarta-feira passada, aos 23 segundos, foi o mais rápido desta edição da liga e da história do Dragão, e o 12.º atingido pelos azuis e brancos nos primeiros 15 minutos, desde o início da época. Aliás, para sermos mais específicos, dez deles até foram celebrados ainda antes dos 10" e cinco até aos 5".

O FC Porto totaliza 70 golos marcados e o padrão começou a ser desenhado logo na primeira jornada do campeonato, frente ao Marítimo (12"), passou por todas as outras competições que se seguiram - Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga - e acentou-se recentemente. Antes da receção ao Arouca, Galeno faturou aos 3" frente ao Gil Vicente e Toni Martínez aos 45 segundos diante do Vizela.

Por outro lado, nestas 12 ocasiões, só por uma vez é que os dragões não transformaram a entrada forte num triunfo: com o Santa Clara, Fábio Cardoso marcou aos 3", mas o jogo terminou 1-1.