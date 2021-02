FC Porto adquiriu totalidade do passe Danilo antes da saída para o PSG

Revelação faz parte do Relatório e Contas da SAD do FC Porto relativo ao primeiro semestre da temporada

O FC Porto comunicou à CMVM, na quarta-feira, um resultado líquido de 34 milhões de euros nas contas do primeiro semestre da época e a projeção já do cumprimento total do acordo com a UEFA, que permitirá à SAD sair da sombra do Fair-Play financeiro no próximo dia 30 de junho.

A recuperação é explicada, naturalmente, pelas mais-valias realizadas nas transferências de jogadores (43 M€) e pelos prémios da Liga dos Campeões, que já ultrapassaram até o valor orçamentado em seis milhões de euros. Dos 65 milhões garantidos, apenas 55 estão contabilizados neste relatório. Os 9,5 milhões referentes ao apuramento da equipa para os oitavos de final são já receita a inscrever no próximo.

O caso de Danilo, que trocou o FC Porto pelo PSG, merece destaque, visto que segundo o Relatório e Contas agora conhecido mostra que o FC Porto, entre 30 de junho e 31 de dezembro de 2020, adquiriu mais 20% do passe do médio português, passando a deter 100%.

Recorde-se que Danilo foi cedido ao PSG, mediante o pagamento de quatro milhões de euros, com uma cláusula de compra no valor de 16 milhões de eurros mediante a concretização de determinados objetivos, na prática, que o PSG termine a Ligue 1 de 2020/21 nos dois primeiros lugares.