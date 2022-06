FC Porto admite saída de Marchesín, mas só com a garantia de que Diogo Costa fica

Destino de Diogo Costa influencia decisão em relação ao argentino, que aceita continuar no clube... se for para jogar. A participação no Mundial guia o pensamento do guarda-redes, que chegou a ter uma transferência para o Botafogo bem encaminhada. Dragões estão dispostos a negociá-lo, mas só se Diogo não sair.

Jogar é tudo quanto Marchesín pretende para a próxima temporada, seja no FC Porto ou outro clube qualquer, mas o argentino enfrenta uma longa espera até conhecer o que o destino lhe reserva.

Com Diogo Costa a chamar a atenção de clubes com uma capacidade financeiro superior à dos dragões, a SAD já informou o guarda-redes de que só depois de a situação do português ficará clarificada é que decidirá sobre o que fazer.