FC Porto aborda Vargas: os contactos, um facilitador e os entraves

Empresário do jogador foi contactado por elementos do FC Porto, que, porém, ainda não apresentaram uma oferta formal. Há um ano já tinha sido apontado aos portistas. Conceição aprecia as suas qualidades

Há um ano, o FC Porto viu Matías Vargas escapar para o Espanhol (pagou 10,5 milhões de euros ao Vélez Sarsfield), tendo depois virado agulhas para Luis Díaz como substituto de Brahimi.

O interesse no argentino, porém, não desapareceu e, de acordo com o que O JOGO apurou, o representante do jogador foi abordado por elementos do FC Porto no sentido de perceber de que forma o negócio poderia avançar agora.

A descida de divisão do Espanhol, que este ano vai disputar a II Liga, pode facilitar as conversas, sendo certo que o emblema catalão não está disposto a abdicar do jogador perdendo dinheiro. Ou seja, para contratar o extremo-esquerdo, o FC Porto terá apresentar uma proposta alta, que poderia passar por um empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória. Até ao momento, acrescente-se, os portistas não passaram de contactos exploratórios, ou seja, ainda fizeram qualquer oferta formal por um jogador que Sérgio Conceição conhece bem e aprecia.

No verão de 2019, o Espanhol pagou 10,5 milhões de euros ao Vélez Sarsfield pelo estremo argentino e levou a melhor sobre o FC Porto

Além disso, há outro clube que também já abordou Fernando Cosentino, o agente de Vargas. Trata-se do Flamengo. O mercado de transferências no Brasil está encerrado neste momento, mas reabre em outubro.

À margem da parte financeira, existe outro entrave. O Espanhol mudou de treinador e Vicente Moreno, que assumiu o cargo, considera Matías Vargas indispensável para o projeto de devolver o clube ao escalão principal.

Matías Vargas tem 23 anos e as características que Sérgio Conceição procura para reforçar o plantel: um ala, no caso esquerdo, mas que também saiba jogar por dentro, que equilibre a equipa e possa funcionar como terceiro homem do meio-campo, juntando-se ao duplo-pivô de que o treinador não abdica.

O empresário de Matías Vargas é Fernando Cosentino, como já referimos, mas foi Jorge Mendes que intermediou a transferência do internacional argentino para o Espanhol e esse pode ser também um trunfo para o FC Porto que neste defeso tem feito vários negócios com o "superagente" português.

Há pouco mais de um ano, o pai do jogador confirmava a O JOGO a abordagem dos dragões. "O FC Porto manifestou o interesse em contar com o Matías. Não é o único clube que o fez, há quatro ou cinco interessados", explicou então Omar Vargas.

O extremo nunca saiu do radar dos portistas que seguiram a sua carreira no campeonato espanhol com atenção e agora poderão tentar, de novo, a sua contratação.