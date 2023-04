"FC Porto a um ponto do Benfica? Também temos de estar atentos ao Braga"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o ​​​​​​​Paços de Ferreira-FC Porto (0-2), jogo relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

André Franco entrou bem no jogo: "Ele teve em Viseu, na Taça de Portugal, uma infiltração diferente. Está a ter comportamentos interessantes e isso é mérito dele, por acreditar que é possível melhorar na qualidade do passe e noutros aspetos que já dominava antes de vir para aqui. Depois, é possível associar outras coisas ao seu jogo. Ele teve uma boa entrada como os outros e deixo uma palavra para os que saíram do banco, foram fundamentais e isso revela o espírito de grupo no balneário".

O FC Porto está provisoriamente a um ponto do Benfica: "Precisamos é de ter mais um ponto em maio. Não dependemos só de nós, o Benfica tem sido mais regular e é verdade que já temos uma distância menor, mas também temos de estar atentos ao Braga, que está a fazer um campeonato excelente e continuar no nosso trabalho diário. Temos cinco vitórias para conquistar e no fim fazemos as contas".