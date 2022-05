FC Porto a torcer pelo Liverpool na final da Liga dos Campeões

Vitória na final colocaria os reds no Pote 1, evitando um eventual duelo com o FC Porto nos grupos. Possibilidade de ver Luis Díaz sagrar-se campeão europeu também desperta a atenção dos portistas, que já sabem quanto vão encaixar com a entrada direta na próxima Liga dos Campeões: 39,5 M€.

Hoje é dia de coroar um novo campeão europeu. Liverpool e Real Madrid defrontam-se na final da Liga dos Campeões, em Paris, e terão no FC Porto um "espectador" atento, a torcer por um triunfo inglês. Isto porque, de olho na próxima edição da prova, será do interesse dos dragões evitar, desde logo, um eventual confronto com os reds na fase de grupos, como sucedeu esta época.

Para que esse cenário se concretize, o clube de Anfield tem de fazer parte do Pote 1, reservado aos campeões nacionais, ao vencedor da Liga Europa e... ao campeão europeu. Ora, uma vez que o Manchester City venceu a Premier League, resta uma via para que o Liverpool fique na mesma "poule" do FC Porto: conquistar a Champions.