FC Porto: a hipótese Kim Min-Jae e as contas dos centrais

O FC Porto só irá reforçar o setor - e não necessariamente com Min-Jae - se algum elemento sair.

Kim Min-Jae, central sul-coreano de apenas 24 anos do Beijing Guoan - do principal escalão do futebol chinês -, tem sido apontado como reforço do FC Porto, com a SIC a adiantar uma proposta de 4,5 milhões de euros por 80% do passe.

A Juventus também estará interessada. Contudo, com cinco jogadores para o eixo da defesa, já a contar com Fábio Cardoso, o clube só irá reforçar o setor - e não necessariamente com Min-Jae - se algum elemento sair.