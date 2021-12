FC Porto a caminho do clássico: jovem central no treino e três baixas

Sérgio Conceição prepara o jogo com o Benfica

Plantel cumpriu mais uma sessão de trabalho na manhã desta terça-feira.

O FC Porto continuou na manhã desta segunda-feira a preparar o clássico da Taça de Portugal com o Benfica. Segundo informou o clube no site oficial, João Marcelo trabalhou às ordens de Sérgio Conceição no Olival.

O jovem central de 21 anos tem sido destaque na equipa B, mas estreou-se pela formação principal frente ao Rio Ave, na passada semana, para a Taça da Liga. Em Vizela, na última ronda do campeonato, foi suplente não utilizado.

No que toca ao boletim clínico, figuram ainda os nomes de Pepe (tratamento), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e Marko Grujic (treino condicionado).

A partida com o Benfica, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal, tem início marcado para as 20h45 de quinta-feira.