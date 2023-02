"Fatawu a titular no Sporting? Não contava, mas o nosso plano não ia mudar"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o Sporting-FC Porto (1-2), partida relativa à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Dentro do que era possível, com algumas ausências importantes pela experiência, tentámos apresentar a melhor equipa. Respeitámos o Sporting, que tem princípios fáceis de decifrar e difíceis de controlar. Foi um excelente Sporting, mas fomos estrategicamente muito competentes e, tirando uma ou outra falha, foi um jogo onde fomos à procura de chegar ao último terço. Fizemos os golos de forma natural, a segunda parte ainda foi melhor do que a primeira [nesse sentido], mas foi um jogo equilibrado e competitivo. Dentro de um jogo difícil, as três equipas que estiveram em campo estão de parabéns".

Ficou surpreendido com Fatawu a titular no Sporting? "Não, mudam um pouco as características dos jogadores e nós sabemos que o Nuno Santos é diferente do Fatawu. Conhecíamos muito bem a equipa deles e hoje em dia não há segredos. Se me perguntassem, não contava com isso, mas o nosso plano não ia mudar, íriamos só ter atenção aos pormenores, que são decisivos em jogos como este. Tivemos um espírito fantástico, de sacrifício e entreajuda e uma atitude competitiva acima da média, que faz a diferença nestes jogos".