"Farías sabe que o FC Porto é o clube certo para começar o trajeto na Europa"

Valência, Manchester United, Roma, Milan e... Sporting também mostraram interesse no jovem argentino contudo, garante o empresário, o FC Porto leva "uma grande vantagem".

O FC Porto tem concorrência por Facundo Farías, mas também conta com um trunfo que pode ser determinante: a preferência do médio de 19 anos que atua no Colón.

Isso mesmo garantiu o seu representante e pai adotivo [o jogador já não tem os pais biológicos], Martín Sendoa. "O FC Porto é uma das três/quatro equipas interessadas, para mim é a que está mais interessada. Obviamente que ele prefere o FC Porto. É um clube que pode servir de trampolim para depois chegar às melhores equipas do mundo. O FC Porto é muito grande. Tenho um carinho especial pelo FC Porto porque conheço muito bem o clube, os dirigentes, desde os tempos em que o Otamendi foi para lá. Sei que é um clube ideal para o Facundo, já lhe disse isso e ele confia muito em mim. Sabe que pode ser o clube certo para começar o seu trajeto no futebol europeu", referiu o agente em declarações a O JOGO.