Minuto 43: Toni Martínez bisa. Bom passe de Uribe para Otávio, o médio vê a desmarcação do avançado espanhol, que bate com calma Luiz Júnior. É o terceiro golo de Toni na Liga Bwin, tantos como Pedro Gonçalves, do Sporting. Os dois lideram a tabela dos melhores marcadores à segunda jornada.