Famalicão-FC Porto: bilhetes para adeptos dos dragões a 37 euros

Ingressos são colocados à venda nesta quinta-feira

Com o Famalicão já sem bilhetes disponíveis para a receção ao FC Porto, no sábado, restam os setores destinados aos adeptos dos dragões.

Nesse sentido, o clube da Invicta divulgou o preço e as condições de venda, disponível a partir desta quinta-feira na Loja do Associado do Estádio do Dragão: "Os ingressos têm o valor unitário de 37 euros.

Cada cartão de sócio permite a compra de um bilhete e cada pessoa poderá adquirir dois bilhetes mediante a apresentação de dois cartões (físico ou App)", explicou o FC Porto.