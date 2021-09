Falcao: "Os momentos de maior alegria na minha carreira foram no FC Porto e no Atlético"

Avançado colombiano brilhou ao serviço do FC Porto entre 2009 e 2011.

Radamel Falcao brilhou ao serviço do FC Porto entre 2009 e 2011, apontando 72 golos em 87 jogos disputados, e rumou depois ao Atlético de Madrid, onde também foi feliz - 70 golos em 91 jogos.

Depois, o avançado colombiano passou por Mónaco, Manchester United e Galatasaray, mas, em entrevista concedida à Revista Líbero, admite que os momentos mais felizes foram mesmo vividos tanto no clube português como nos colchoeiros.

"Onde fui mais feliz? Desfrutei em todos os lugares por onde passei. Em todas as etapas da minha vida fui [feliz], independentemente de me sentir realizado ou não na minha profissão. Talvez os momentos de maior alegria na minha carreira tenham sido na Europa, tanto no FC Porto como no Atlético de Madrid. Fiquei muito orgulhoso de tudo o que fiz lá", afirmou.

Falcao, que deverá ver o seu futuro a passar pelo Rayo Vallecano, falou também sobre o considera ser o pior do futebol.

"Pior do futebol? Principalmente aquilo que as pessoas te querem fazer crer, a ideia que se transmite do mundo do futebol. O mais saudável de tudo isto são os futebolistas, tenho isso bem claro. Vendem-nos sempre como se fôssemos os mais perigosos, mas a realidade é que as pessoas que gerem o futebol é que o são. O futebol é como uma bolsa de valores. Eles são os responsáveis pelas mentiras que se sucedem no mercado. A realidade é completamente diferente", concluiu.