Falcao lembra FC Porto: "Tínhamos um grande plantel e vivi noites fantásticas"

Falcão no momento do golo apontado ao Braga na final da Liga Europa de 2010/11

Colombiano garante que não desfrutou muito da final da Liga Europa, na qual marcou o único golo do jogo, contra o Braga, por nervosismo e falta de experiência nesse tipo de eventos.

Falcao deixou marca no FC Porto e ainda lembra esses tempos com felicidade e orgulho. Em entrevista ao canal oficial da Liga Europa, o goleador que atualmente milita no Rayo Vallecano recordou as "noites fantásticas" com a camisola azul e branca, e em particular a ansiedade e nervosismo na sua primeira final europeia, contra o Braga, na qual marcou o tento solitário que deu a Liga Europa aos dragões.

"Lembro-me que tínhamos um plantel fantástico de muitíssima qualidade. Tínhamos uma boa relação e desfrutámos do princípio ao fim nessa temporada. Foram jogos maravilhosos, vivi noites fantásticas com hat-tricks e póquers. No dia da final de Dublin, talvez por ser a minha primeira experiência numa final europeia, não desfrutei tanto. Marquei o golo na primeira parte e depois a equipa e eu queríamos que acabasse rápido o jogo para sermos campeões. Não desfrutei tanto, mas em termos gerais foi maravilhoso tanto para o FC Porto como para mim, com números muito importantes. Depois já desfrutei mais na final com o Atlético de Madrid, com mais experiência", disse Radamel Falcao, que pelos dragões conquistou ainda duas Ligas, duas Taças de Portugal e duas Supertaças, em duas temporadas.