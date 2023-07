Falcao admite: "É difícil voltar ao Dragão com outra camisola..."

Declarações de Radamel Falcao, antigo avançado do FC Porto e que representa atualmente os espanhóis do Rayo Vallecano, antes do jogo particular entre ambas as equipas, no Estádio do Dragão, que está marcado para as 19h00.

Como está a ser voltar ao Dragão? "Para mim, é um orgulho poder receber o carinho das pessoas do FC Porto e vir ao Dragão, à cidade, e recordar tantos momentos maravilhosos. Isso deixa-me muito emocionado. O FC Porto é especial para toda a minha família".

O quão importante foi a sua passagem pelo clube: "Ensinaram-me a sentir o clube, que foi muito importante para mim".

Qual o momento mais especial que recorda? "Os golos ao Benfica e obviamente o título da Liga Europa, que foi maravilhoso para o clube, os jogadores e para mim e a minha família".

Ainda tem uma ligação com os seus ex-colegas? "Sim, tenho muitas boas relações com todos, escrevemos uns aos outros. Fomos um grupo maravilhoso e continuamos em contacto hoje em dia".

Volta ao Dragão como adversário: "É diferente e difícil voltar com outra camisola, porque o carinho é muito e bom, há que saber separar as coisas. Mas tento sempre cumprimentar os adeptos".

Continua a acompanhar a atualidade dos dragões? "Sim, fui ver no ano passado o jogo com o Atlético Madrid, na Liga dos Campeões. Têm um grupo de trabalho excelente, uma grande equipa técnica e jogadores com muita ambição".

Também ganhou uma Liga Europa com o Atlético de Madrid. Qual foi a mais especial? "[A primeira.] Com o Atlético já tinha essa experiência e pude desfrutar. No FC Porto não, queríamos tanto ganhar que só queríamos que o jogo acabasse, não pudemos desfrutar. No Atlético já conseguimos separar as emoções".