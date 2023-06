"Falam que é um prémio de consolação para o FC Porto, mas não vejo dessa forma"

Derlei atribui a mesma importância ao campeonato e à Taça de Portugal. E divide o favoritismo.

Derlei esteve por três vezes no Jamor, duas pelo FC Porto e uma ao serviço do Sporting, tendo conquistado um troféu por cada clube.

Para a partida de domingo diz que o favoritismo está repartido.

"É 50 por cento para casa equipa. O Braga, nos últimos 20 anos, tem chegado cada vez mais perto dos três grandes, intrometendo-se no meio deles. A cada ano que passa consolida-se também nas provas europeias. Será bastante difícil e o FC Porto tem de fazer o que tem feito sob o comando do Sérgio Conceição, que é jogar à FC Porto. Quando assim é, em 90 por cento das vezes, vence", sublinhou o "Ninja" que partilha da opinião do treinador portista: a taça não é uma tábua de salvação da época.

"Muitas pessoas falam que é um prémio de consolação, mas não vejo dessa forma. É um título tão importante como o campeonato. É evidente que também pode dar acesso às provas europeias, o que não será o caso. Mas é um título e sempre foi extremamente importante", referiu, considerando que "uma temporada bem sucedida não é ganhar um título, mas sim a consolidação de um trabalho e mentalidade de um treinador".

E Derlei vê no FC Porto uma "equipa que tem crescido e evoluído, apesar da renovação de atletas", à custa do trabalho do seu treinador. "O Sérgio Conceição tem conseguido sempre manter o nível elevado do FC Porto, não só nas competições nacionais como nas internacionais. No campeonato, esta época, o Benfica fez um excelente trabalho e desde o princípio conseguiu impor-se. O FC Porto ainda conseguiu diminuir bastante a desvantagem, mas não deu para dar a volta completa", atirou.