"Falam muito de Jiménez como nova figura do México, mas para mim é Corona"

Corona, extremo mexicano do FC Porto

Oswaldo Sánchez, antigo guarda-redes da seleção mexicana, elogiou o extremo do FC Porto.

O México bateu a Holanda em Amesterdão por 1-0, na noite de quarta-feira e, apesar de o golo decisivo ter sido apontado por Raúl Jiménez, um dos jogadores que mais brilhou foi Jesús Corona, extremo do FC Porto.

Oswaldo Sánchez, antigo guarda-redes da seleção "tricolor", elogiou o Tecatito e colocou-o no pedestal de "grande figura" da equipa nacional mexicana, recordando o que Corona já fez com a camisola do FC Porto.

"Falam muito de Raúl Jiménez como a nova figura do México, mas para mim é Tecatito, pois é o criador do futebol da equipa, pela sua verticalidade, pela capacidade técnica. É um rapaz que pode ser fundamental. Já foi o melhor jogador da Liga portuguesa, é uma referência na sua equipa [FC Porto]. Pode jogar à direita, à esquerda, é interessantíssimo. Os avançados vivem de gente que tem talento e Tecatito tem imenso", afirmou Sánchez, em comentário no canal TUDN.