Facundo Farías motivou reunião e FC Porto está na frente da corrida

Facundo Farías joga no Colón

Sócio do agente do médio esteve no Porto e seguiu para Itália, onde há outros interessados. Nesta fase, os dragões estão na frente da corrida.

O mercado de verão ainda agora começou a aquecer, mas, olhando ao planeamento da próxima época, o FC Porto já tem identificados nomes de potenciais reforços.

Um deles é o do argentino Facundo Farías e, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, o dossiê conheceu algumas movimentações nos últimos dias.