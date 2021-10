Facebook, Instagram e WhatsApp estão em baixo e Pepe tranquiliza: "Capitão está ON"

FC Porto comentou que o Facebook, Instagram e WhatsApp estão em baixo e Pepe brincou com a situação.

As aplicações do Facebook, Instagram e Whatsapp sofreram uma interrupção geral nesta segunda-feira, deixando milhões de utilizadores sem conseguir aceder. No Twitter, rede social que está a funcionar normalmente, o FC Porto comentou um dos assuntos do momento e Pepe entrou na brincadeira.

"Senhoras e senhores, é o capitão que vos fala. Facebook, Instagram e WhatsApp estão em baixo. Repito, Facebook, Instagram e WhatsApp estão em baixo", escreveu o FC Porto, acompanhando as palavras de uma imagem de Pepe, o capitão dos dragões.

Pouco depois, o defesa-central respondeu: "Mantenham a calma. O capitão está ON".