Fabril e FC Porto numa história unida por Gomes, um avançado de 17 anos

Fernando Gomes numa fotografia do Museu do FC Porto

Já contamos uma das histórias mais marcantes da folha de clássicos entre os dois clubes: a estreia do astro Teófilo Cubillas pelo FC Porto.

Os jogos entre Fabril e FC Porto fazem parte do imaginário dos mais antigos. Se hoje em dia as diferenças entre os clubes são gritantes, nem sempre foi assim. Conceição alertou para o histórico do passado, que no Barreiro dá praticamente empate técnico: 11 vitórias para a então CUF, 12 para os dragões.

Há três dias contamos-lhe uma das histórias mais marcantes da folha de clássicos entre os dois clubes: a estreia do astro Teófilo Cubillas pelo FC Porto. Mas há outros craques do passado com boas memórias do Fabril. Fernando Gomes, o Bibota, que Cubillas tanto elogiou, é o principal. Sabia que os dois primeiros golos de uma lista de 355 marcados pelo FC Porto foram contra o Fabril?

Os dois primeiros golos do Bibota pelo FC Porto foram contra a antiga CUF. Tinha 17 anos

Isso aconteceu logo na estreia do antigo avançado na primeira equipa dos dragões. Foi na primeira jornada da época 1974/75. O FC Porto, treinado pelo brasileiro Aymoré Moreira, venceu por 2-1. Gomes tinha apenas 17 anos e iniciou então um percurso absolutamente extraordinário. Nessa primeira temporada com os grandes faturou em 18 ocasiões e disparou para uma carreira que lhe valeu 355 golos em 450 jogos de azul e branco e duas Botas de Ouro europeias. Curiosamente, Gomes não voltou a marcar ao Fabril, que desceria de divisão em 1975/76. Até hoje.