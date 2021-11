Fábio Vieira sobre a renovação: "É um feito muito importante para mim"

Médio fica agora ligado ao FC Porto até 2025.

Fábio Vieira renovou contrato com o FC Porto, ficando agora ligado ao clube até 2025. "É um feito muito importante para mim, uma coisa que ambicionava há algum tempo: renovar contrato com o clube que amo, que represento desde pequeno. Estou muito feliz, tenho de agradecer ao presidente pela oportunidade, por acreditarem em mim, a todas as pessoas que acreditaram. Ao treinador e companheiros que me aconselham para ser melhor a cada dia. É um dia muito importante para mim, estou muito feliz", afirmou.

"É um sinal de confiança. Sinto-me muito contente, consegui alcançar a Youth League, o campeonato nacional, são títulos que me marcam. Chegando à equipa principal, ser campeão pelo FC Porto foi o momento mais alto. Ainda quero mais, é óbvio", continuou o internacional sub-21 português.