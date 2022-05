Fábio Vieira: "Sou um miúdo da casa, estou aqui desde os 8 anos"

Declarações de Fábio Vieira após o FC Porto-Tondela (3-1), partida da final da Taça de Portugal

Dobradinha de um jogador da formação: "É fantástico, são muitos anos a trabalhar para estes momentos, eu que sou um miúdo da casa, estou aqui desde os 8 anos e é fantástico."

Subir a escadaria do Jamor: "É fantástico. Ao longo dos anos via isto na televisão, sentado no sofá e tinha o sonho de chegar aqui, com estes grandes adeptos."

Medalha: "Já tenho uma, mas em tempo de pandemia não tínhamos adeptos, agora com adeptos é muito diferente, obrigado a eles."

Futuro: "É tempo de descansar, de aproveitar estes momentos e logo se vê o que se poderá fazer no futuro"