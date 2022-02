Fábio Vieira sobre Sérgio Conceição: "Às vezes é duro, tem os seus dias, mas faz parte"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações de Fábio Vieira na entrevista Dragões, a publicação online e impressa do FC Porto

O papel de Sérgio Conceição na carreira: "Sim, sem dúvida! Com Sérgio Conceição aprendi muitas coisas que não estava habituado a ter no meu jogo. Ele foi o primeiro treinador que realmente me incutiu aquilo que eu devia acrescentar ao meu jogo para chegar a um nível de topo, que é aquilo que desejo"

Como é trabalhar com Sérgio Conceição: "Às vezes é duro, tem os seus dias, mas faz parte. Queremos estar sempre no nosso máximo e ele também procura que a equipa esteja sempre no máximo, o que é completamente normal"

A adaptação à exigência de Sérgio Conceição? "Foi uma realidade a que não estava habituado e faz parte. Todos os treinadores são diferentes e temos que nos adaptar a cada um deles da melhor forma. Consegui adaptar-me facilmente e sinto-me muito bem".

Aspetos em que melhorou ou cresceu: "Sentia que tinha que melhorar muito aquilo que era o meu compromisso sem bola, por exemplo. Sei das minhas qualidades, sei da qualidade que tenho com bola, mas sabia que só isso não chegava. Essa foi uma das coisas que o mister me incutiu desde o início, a certa altura só se preocupando com esse momento comigo para poder melhorar e ajudar mais a equipa."