Fábio Vieira com a camisola do Arsenal

Jovem internacional sub-21 é reforço do Arsenal.

A SAD do FC Porto, através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, confirmou os valores em torno da transferência de Fábio Vieira para o Arsenal, esta terça-feira oficializada pelo emblema londrino.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários e na sequência do comunicado feito no passado dia 17 de junho, vem informar o mercado que está confirmada a transferência, para o Arsenal FC, do jogador Fábio Vieira por 40M€ (quarenta milhões de euros), sendo que destes, 5M€ (cinco milhões de euros) estão dependentes da concretização de objetivos desportivos", pode ler-se.

"Mais se informa que a FC Porto - Futebol, SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda, não havendo lugar a dedução de solidariedade", refere o documento. A percentagem referida refere-se aos 35 milhões já garantidos, equivalendo a 3,5.