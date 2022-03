Fábio Vieira: "Podia ser o Taremi, podia ser outro qualquer. Fui eu"

Fábio Vieira, jogador do FC Porto

Declarações de Fábio Vieira após o Boavista-FC Porto (0-1), partida da 27ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Sabíamos que ia ser um jogo difícil, o Boavista em casa é muito forte, ainda não tinha perdido muitas vezes. É uma equipa muito consistente e tínhamos que nos manter iguais a nós próprios, manter o nosso estilo de jogo, a ideia do treinador, aquilo que foi planeado para o jogo. Felizmente conseguimos, chegámos ao golo e agora é continuar para o resto que falta."

Importância de um segundo golo: "Sabíamos que era muito importante marcar primeiro, conseguimos, e depois disso queríamos muito chegar ao segundo e terceiro golo para termos o jogo mais controlado da nossa parte, não conseguimos. O Boavista também tem bons jogadores e em casa são uma boa equipa, mas nós fomos mais fortes, na minha opinião, e merecemos claramente a vitória."

Jogo especial: "É um dérbi, é um grande jogo, da mesma cidade, muita emoção no jogo, grande adeptos das duas partes, isto é bonito de se ver no estádio. Mas nós temos de nos focar naquilo que é o nosso trabalho e felizmente conseguimos a vitória. Temos ainda sete jogos muito importantes para ganhar até ao final do campeonato porque queremos muito ser campeões."

Substituto do Taremi: "Sou mais um para jogar. Podia ser o Taremi, podia ser outro qualquer, fui eu o escolhido para jogar e tinha de dar o meu máximo contributo pelo equipa. Tudo pela equipa e nunca pelo individual, estou muito feliz por ter marcado o golo da vitória. Agora temos de seguir juntos porque temos já um próximo jogo muito importante."