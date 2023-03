Fábio Vieira, os assobios em Alvalade e o FC Porto: "No meu coração para sempre"

Declarações do jogador do Arsenal após o empate a dois golos em casa do Sporting para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Empate: "Foi um jogo difícil. Sabíamos da qualidade do Sporting. É bastante forte na bola parada. Entrámos bem. Chegámos ao golo de bola parada e sofremos de bola parda. Temos de corrigir alguns erros para o jogo em nossa casa. O Sporting tem qualidade, estávamos avisados para isso. Queríamos claramente a vitória."

Segunda mão em casa: "Sabemos que temos a vantagem de jogar em nossa casa, com os nossos adeptos, que têm vindo a ser muito importantes para nós. Vamos entrar da melhor forma possível."

Assobios: "Normal. Vindo de onde venho, é normal este tipo de coisas. Estou feliz no Arsenal, fui bem recebido por todos."

A torcer pelo FC Porto campeão: "Claro que sim. Tento sempre acompanhar o FC Porto. Na minha casa, em Londres, vejo os jogos. Está no meu coração para sempre. Vou ficar muito feliz se for campeão."

Possível chamada à Seleção: "Seja o que Deus quiser. O que acontecer, estou cá. Seja na Seleção A ou nos sub-21, vou dar o meu máximo. Sou mais um para ajudar o meu país."